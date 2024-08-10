Галкин* обрушился на молчащих по поводу Курска звезд

Шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Его цитирует aif.ru.

Он заявил, что Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, "обласканные Кремлем", не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область. Галкин проверил соцсети звезд и обнаружил, что Газманов на своей странице вспоминает прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.

"Почему они не приходят на помощь курянам?" - задался он вопросом, отметив, что с 2022 года артисты, поддерживающие специальную военную операцию на Украине, участвовали во всех правительственных концертах и были удостоены государственных наград.

Названа причина, по которой Галкин* не может вернуться в Россию

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и спецназ "Ахмат". Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".