Обнародованы траты звезд на летний отдых

Дорогим и популярным у богатых людей стал турецкий Бодрум.

Так, информирует teleprogramma, там очень много наших обеспеченных граждан, а цены почти вдвое дороже, чем в модном ранее Сен-Тропе в сезон.

В частности, сейчас там наслаждается солнцем и морем в шикарном отеле Mandarin Oriental невеста Лепса Авроре. В перерыве между гастролями навестить ее приехал и сам Григорий. Аврора Киба забронировала виллу на три недели, следовательно, только за аренду требуется выложить 14 млн 700 тысяч рублей.

В Бодруме в этом и соседних, столь же дорогих отелях отдыхают Анна Семенович с женихом, Полина Гагарина с детьми, Ксения Бородина с женихом и друзьями, Александр Петров с женой, Кристина Асмус с дочерью и многие другие артисты.

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Ранее певица Лариса Долина рассказывала, как провела новогодний отдых в компании дочери и внучки на Мальдивах в пятизвездочном отеле. Из-за жары артистка жаловалась на нехватку праздничного настроенияОтпуск на троих обошелся примерно в 1,5 млн рублей.