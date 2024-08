Группа Green Day переиздаст альбом American Idiot к 20-летию со дня премьеры

Американская панк-рок-группа Green Day анонсировала переиздание своего седьмого альбома American Idiot (2004). В этом году пластинке, которая снова сделала группу очень популярной, исполняется 20 лет.

Переиздание выйдет 25 октября, хотя сам лонгплей увидел свет 21 сентября. Помимо самого альбома, в него войдут 15 демо, не опубликованных ранее, множество живых записей (в том числе кавер на We Are The Champions группы Queen) и композиции, прежде доступные только на различных би-сайдах.

В бокс-сеты также войдут два Blu-ray диска, на которых записаны выступления Green Day и несколько документальных фильмов. Премьера картины Heart Like A Hand Grenade состоялась еще в 2016-м, а вот 110-минутный 20 Years Of American Idiot будет выпущен впервые.

Приобрести новую версию American Idiot можно в виде восьми виниловых пластинок или четырех дисков. Как сообщает Blabbermouth, желающие также смогут купить лимитированный цветной винил.

Ранее в этом году Green Day выпустили пластинку Saviors, ставшую 14-й в их дискографии.