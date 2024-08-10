Молодая супруга Петросяна обрушилась на хейтеров

После того, как Татьяна Брухунова заявила, что что живет с Евгением Петросяном уже 12 лет, и стало понятно, что юморист 6 лет обманывал жену, крутя роман с юной помощницей, на нее обрушилась волна хейта.

Сейчас семейство отдыхает в Сочи, и Татьяна предпочла сразу объяснить, что к чему. Во-первых, она опровергла слухи о том, что у Петросяна в этом городе свой дом, пишет teleprogramma.

«Кстати, это вранье, что у нас недвижимость в Сочи. Мы снимаем дом, и здесь есть большой бассейн, в котором я учусь плавать. Надеюсь, научусь», — сказала она.

Во-вторых, она объяснила хейтерам что не реагирует на их злобные нападки.

«За каждое доброе слово и пожелание мы с Ваганом сердечно благодарим. За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями. Именно благодаря вам наглядно видно, что добро все равно побеждает зло. Ведь вас ничтожное меньшинство!» — резюмировала она.

Ранее Брухунова объяснила нежелание брать фамилию супруга. Она заявила, что считает традицию смены фамилии женами уже устаревшей.