YUNGBLUD признался, что считал Рода Стюарта своим дедом

Британский рок-музыкант YUNGBLUD рассказал, что в детстве считал певца Рода Стюарта своим дедом. Так ему говорила бабушка до тех пор, пока он не обнаружил CD-диск с песнями артиста.

© Звук

«Бабушка до 10 лет говорила мне, что Род Стюарт был моим дедушкой. На камине стояло его фото, а у моей мамы никогда не было отца, поэтому она всегда говорила: "О, это твой дед!"», — рассказал Доминик Харрисон (так зовут YUNGBLUD) в ток-шоу Lorraine.

По словам музыканта, правда вскрылась, когда они с бабушкой пошли в супермаркет, где на кассе продавался диск с песнями Рода Стюарта.

«Я взял его и посмотрел на бабушку полными слез глазами: "Когда дедушка вернется домой?". Все засмеялись, а она была совершенно огорчена. Именно тогда я узнал, что Род Стюарт на самом деле не мой дед», — вспомнил 27-летний исполнитель.

Харрисон отметил, что, несмотря на неприятное открытие, ему до сих пор нравится леопардовый принт: такой был на фото Рода Стюарта.

Сейчас Стюарту 79 лет. Известно, что у него есть восемь детей и трое внуков.

Ранее певица Нелли Фуртадо рассказала, что дочь раскритиковала ее за использование автотюна.