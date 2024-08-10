Борисова сообщила о «жутких побочках»  из-за препарата для похудения

Дана Борисова рассказала, что начала слепнуть из-за уколов препарата для диабетиков, который звезды активно применяют для похудения. У Борисовой это средство дало очень сильные побочные явления, пишет издание «Леди Mail»

«У меня начались жуткие побочки. Меня постоянно тошнило, я дважды теряла сознание и даже начала слепнуть! Я шла по улице, и вдруг перед глазами — полный туман. В общем, кошмар! Никому этот препарат не советую», - объяснила Дана.

Телеведущая сожалеет о своем решении сделать два укола и своей 16-летней дочери Полине. К счастью, обошлось без осложнений.

«У дочки, к счастью, ничего этого не было, но, когда у меня стали проявляться первые признаки побочек, я очень за нее испугалась», - отметила Дана.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о новом мужчине. Несмотря на то, что между ними пока нет серьезных отношений, он помогает ей финансово.