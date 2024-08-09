Глюк'oZа впервые после скандала вышла на связь

Певица Глюк’oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые после скандала на концерте в Красноярске, во время которого ее заподозрили в употреблении психотропных веществ, опубликовала видео, на котором исполняет новую песню. Артистка стоит в студии перед микрофоном и под аккомпанемент фортепиано поет неизвестную композицию.

Я — просто ночь, я — просто ночь, — пропела Глюк’oZа в ролике.

Ранее Глюк’oZа удалила все посты в соцсетях на фоне новостей о своей поездке в рехаб. О том, что в ее блоге нет ни одной публикации, стало известно утром 1 августа, однако уже вечером она опубликовала пост с картинкой текста. Артистка сообщила, что она «пробует новое и работает над музыкой».

Поклонники оставили сотни комментариев. Многие пожелали ей удачи и терпения выбраться из того состояния, в котором она находится сейчас. Кто-то даже предположил, что у певицы на фоне скандала после концерта в Красноярске началась депрессия. Некоторые вообще посчитали, что пост странный и не исключено, что разместила его не сама певица.

До этого на концерте поклонники заподозрили певицу в употреблении психотропных веществ. Сама она позже призналась, что принимала антидепрессанты и снотворное и вместе они дали побочный эффект. После этого стали появляться новости о том, что Глюк’oZа может поехать на лечение в рехаб. При этом лечение она якобы будет проходить там, где ранее находилась певица МакSим.

Употребление наркотиков вредит здоровью.