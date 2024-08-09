«Ей все равно»: Пригожин высказался о реакции Пугачевой на атаку ВСУ под Курском
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему певица Алла Пугачева никак не отреагировала на атаку украинской армии на Курскую область, несмотря на многочисленные просьбы поклонников Примадонны.
— Ей все безразлично, кроме нее самой. Ее никто не интересует, — сказал бизнесмен.
По словам бизнесмена, артистка всегда ставила себя на первое место, а жизни других ее никогда особо не интересовали. Пригожин также призвал преданных почитателей и дотошных журналистов меньше думать о Пугачевой, поскольку ее мнение в России больше не имеет никакого веса.
— Неужели больше нечего обсуждать, кроме как просить дать оценку того, что происходит, Аллу Пугачеву? Она еще играет какую-то роль в стране? Оставьте ее в покое, — передает слова продюсера mk.ru.
6 августа в СМИ распространилась информация о том, что певица планирует выступить с большим сольным концертом в России до конца года. Однако позднее ее муж Максим Галкин* опроверг это.
Сама Примадонна никак не отреагировала на эти сообщения. Почему заявления от лица звезды делает ее супруг и что стоит за слухами о концертах Пугачевой, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов призвал певицу Пугачеву не приезжать в Россию. Он посоветовал ей оставаться в эмиграции и не привозить в Россию «тот срам», который исполнительница вместе со своим мужем на себя навлекли.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.