Вокалист «На-На» отреагировал на идею запретить артистам выступать пьяными

Вокалист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин не поддержал в беседе с изданием «Абзац» идею запретить артистам выступать в нетрезвом виде.

Жеребкин уверен, что специальными ограничениями артистов ничего не добиться. При этом он осудил музыкантов, которые выходят на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Певец назвал подобное поведение оскорблением зрителя.

«У приобретателя билетов должна быть возможность пожаловаться на такого артиста в какие-то инстанции. Допустим, в Роспотребнадзор. Зритель всегда голосует рублем», — отметил исполнитель.

По мнению Жеребкина, артисты должны следить не только за своим состоянием, но и за контентом, который несут в массы.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену.

«Концерт больше 500 человек — нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики», — цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, звёздам эстрады, певцам и шоуменам нужно запретить публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Балерина Анастасия Волочкова возмущена предложением запретить артистам выступать пьяными. В соцсетях она порассуждала об идее депутатов Государственной думы и объяснила свою позицию.

Знаменитость считает эту инициативу бредовой и убеждена, что в ней нет никакого смысла. По словам Анастасии, предложение не приведет к результатам, куда лучше призвать подобных артистов к совести.

«Почему из-за каких-то некоторых людей, которые выходили с микрофоном, падали, запутывались в шнурах от этих микрофонов в пьяном виде, нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред. В стране других проблем что ли нет?» – высказалась она в личном микроблоге.

На кадрах Волочкова делала заявление в балетном зале и в какой-то момент похвасталась своей фигурой.

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Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отреагировал на возмущение балерины Анастасии Волочковой «сухим законом» для артистов. Его слова приводит MK.RU.

Парламентарий отметил, что его инициатива направлена на защиту здоровья исполнителей. Он подчеркнул, что запрещенные вещества погубили множество талантливых людей.

«Владимир Высоцкий долгое время был бы живым и здоровым, если бы не наркотики — все понимаем и знаем. И много других выдающихся мировых артистов мы потеряли, потому что в их субкультуре наркотики играли доминирующую роль», — пояснил Хамзаев.

Хамзаев также отметил, что Волочкова частично согласна с его позицией. Он напомнил, что балерина выступала против пьяных выходов звезд на сцену. «В этом плане она меня поддержала Нам всем надо вместе навалиться на проблему и навести порядок», — заключил депутат.

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Вслед за певицей Глюк’oZой, концерт которой в Красноярске вызвал бурные обсуждения, в город приехал Глеб Самойлов с программой «Агата Кристи. 35 на бис». В рамках фестиваля «Небофест» 28 июля, как пишет Mash, он едва допел до конца. Кто еще из звезд попадал в скандалы на сцене из-за нетрезвого состояния — в материале NEWS.ru.

Самойлов держался за микрофон на концерте и еле допел

Присутствовавшие на концерте в Красноярске отметили, что Глеб Самойлов вел себя странно во время выступления. Как писали в Telegram-каналах, артист «явно был не в лучшей форме, но пытался продержаться всю 40-минутную программу». На видео, которые попали в Сеть, Глеб якобы отдал микрофон гитаристу группы, чтобы тот допел «Ковер-вертолет». По данным Baza, Самойлов получил два миллиона рублей за выступление на «Небофесте».

Некоторые пользователи соцсетей встали на защиту Самойлова. «Это его нормальное состояние», «Глеб всегда странно выглядит. И у него очень странные движения», — считают некоторые. Администратор рокера прокомментировала внешний вид Глеба так. «Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», — заявила она.

За что ругают Глюк’oZу

Зрители концерта 38-летней певицы Глюк’oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) в Красноярске предположили, что она могла выйти на сцену под воздействием психоактивных веществ или алкоголя. В интернете появились видео с выступления, на которых артистка трогает себя за интимные места и не попадает в ноты. Глюк’oZа тут же отреагировала на нападки, заявив, что была не в себе из-за антидепрессантов, которые принимала по рецепту после смерти любимой бабушки. Но в ее оправдания поверили единицы.

NEWS.ru узнал мнение нарколога Василия Шурова по поводу поведения исполнительницы. Он считает, что никакие антидепрессанты или алкоголь не могли так повлиять на Глюк’oZу. Как объяснил эксперт, все жесты артистки указывали на выраженное состояние интоксикации.

Позже стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заморозила счета Ионовой в нескольких банках из-за долга в 262,8 тысячи рублей. В то же время бывший продюсер Глюк’oZы Максим Фадеев решил запретить ей исполнять его песни и использовать псевдоним и сообщил о предстоящем обращении в суд.

В светских кругах поговаривают, что артистка может надолго покинуть Россию, чтобы прийти в себя после скандальной истории. По мнению собеседников NEWS.ru, Ионовой необходима временная «отмена» в РФ. Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что у претензий Фадеева была причина.

«Когда я увидел не один раз ее стеклянные глаза, меня это очень огорчило, это же не впервые с ней. Люди, вы должны ей помочь, иначе она погибнет. Думаете, почему Фадеев отозвал у нее права на исполнение? Он сам, вероятно, увидел, что человек пошел по неправильному пути», — сказал Пригожин о Глюк’oZe.

Правда ли Бузова пьет коньяк по утрам

В 2021 году телеведущая и певица Ольга Бузова позволила себе выйти в прямой эфир в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пьяной. Это произошло после расставания с блогером Давой: она плакала навзрыд и просила многомиллионную аудиторию поклонников отписаться от предавшего ее мужчины.

В том же году она оскандалилась после выступления в Волгограде. Тогда местные СМИ написали, что звезда выглядела на сцене нетрезвой и ругалась матом.

Позже коллеги начали подшучивать над Бузовой. В 2021 году спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ» задал Ольге шутливый вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Не ожидавшая подвоха артистка закатила в студии скандал и расплакалась.

Бузова не отрицает, что любит посидеть в хорошей компании и выпить вина. «Я не понимаю людей, которые говорят: „Ну давай выпьем по бокальчику“. Как можно выпить бокальчик, ребят? Вы, если пьете бокальчик, можете ко мне с бокальчиком даже не подходить. Ты либо пьешь, либо нет. Если ко мне в гости придешь, [нужно приносить] минимум бутылку. Вторая у меня найдется. У меня есть винный шкаф», — пояснила Бузова.

Также артистка добавила, что ей удается крайне редко расслабиться, потому что ежедневные утренние съемки требуют от нее полной собранности и свежего внешнего вида.

Последний скандал с участием Бузовой произошел на VK FEST в Уфе. В сообществе ВК «Что происходит в Башкирии» появились кадры артистки в кожаных коротких шортах. Местный депутат Рустем Ахмадинуров возмутился ее образом. «Ольга Бузова на VK FEST в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?» — написал депутат.

«Пьяное» видео Агутина

Певец Леонид Агутин не скрывал, что в молодости выпивал много и часто, однако с возрастом начал делать это редко и избирательно.

В 2011 году артиста засняли с незнакомкой в Юрмале после официальной церемонии закрытия фестиваля «Новая волна», который тогда проводился в Латвии. Агутин позже прокомментировал ролик.

«У меня было видео в Юрмале. Мы с женой до сих пор называем его „моим популярным видео“. Я, конечно, был невменяемо пьян. <...> На несколько минут моя крыша съехала непонятно куда. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — признался Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале.

В 2017 году СМИ написали о «пьяной ссоре» Агутина и Варум во время выступления в Ульяновске, после которой он якобы не стал ночевать в номере с женой и уехал в Саранск. Однако сам артист над статьей в газете только посмеялся, опубликовав снимок в обнимку с супругой и намекнув, что в их отношениях все хорошо.

«Даю бесплатную наводку ульяновским СМИ. Да и федеральные могут не побрезговать. Комментировать фото можно так: „Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа“», — высказался Агутин в соцсети.

Певица Слава не скрывает, что «бухает»

Певица Слава не раз признавалась, что ей «скучно и неинтересно» вести трезвый образ жизни. К тому же, по словам исполнительницы, каждый раз, прекращая пить, она заболевала.

«Как бросишь бухать, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, [грудь] болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила... А когда бухаю, [ерунду] начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но нести [ерунду], либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу!» — говорила Слава.

Однажды певица послала матом журналистку Ксению Собчак, пожелав ей «валить в свой Израиль». Артистку возмутило, что звезда может писать в своих соцсетях что угодно и ее никогда не наказывают за это. Позже артистка принесла Ксении публичные извинения, но от своего мнения не отказалась.

Слава также не скрывала проблемы с фигурой, которые у нее возникли после пластической операции у хирурга Тимура Хайдарова. По ее словам, он изуродовал ее грудь.

«Вот так я снимаю свой стресс, без наркоты. Танцами! Девочки и ребята, танцуйте, любите и отдыхайте! Если про вас что-то говорят, пошли они все... Я все по правде. Я бухаю? Да, я бухаю! Я отдыхаю? Да, я отдыхаю! А этой твари [Хайдарову] — Бог ему судья», — сообщила Слава во время посещения стриптиз-клуба.

Лепс подрался после выхода из бара

62-летний Григорий Лепс не раз выходил на сцену нетрезвым. В 2022 году во время выступления в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге по случаю юбилея исполнитель «Рюмки водки» бросил микрофон на сцену и ушел за кулисы. Позже он пояснил, что приболел, из-за чего у него пропал голос.

Через несколько часов после петербургского концерта Лепс посетил один из баров Северной столицы. На улице рядом с заведением он подрался с 39-летним Дмитрием. У мужчины диагностировали перелом носа, и он подал в суд на артиста. По версии адвокатов, Лепс хотел принять участие в игре в нарды и предложил ставку в 10 тысяч долларов. После того как Дмитрий сообщил, что у него нет таких денег, певец ударил его кулаком в лицо.

Позже Лепс объяснил агрессию недавним разводом с женой и сумел договориться с пострадавшим, возместив ему нанесенный урон.

Солист группы «Три дня дождя» лечился от алкоголизма

У вокалиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова проблемы с алкоголем начались еще в подростковом периоде. Молодой человек с детства мечтал стать музыкантом и старался познать все «прелести» артистической жизни. В студенческие годы он уже попадал в наркологические диспансеры, прошел программу для зависимых людей «12 шагов». В возрасте 23 лет у него диагностировали биполярное расстройство, а сам музыкант признал, что болен алкоголизмом.

Летом 2023 года группа «Три дня дождя» отменила выступления после того, как Викторов вел себя неадекватно на концерте в Екатеринбурге: он не мог ходить, говорил заплетающимся языком и лежал на сцене. Продюсер коллектива попросил прощения у аудитории и призвал «не кидаться тряпками» в рокеров. Он также заявил, что у Викторова началась паническая атака и не выдержали нервы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент с Глебом. Она заявила, что исполнители не имеют права выходить на сцену в пьяном состоянии и государство не должно допускать подобных ситуаций.

Ровно через год после скандала «Три дня дождя» были признаны лучшей группой года по версии МУЗ-ТВ. Коллектив также побил мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на концерте. Артисты сыграли свой хит «Отпускай» 20 раз. Предыдущий рекорд установил американский рэпер Трэвис Скотт, чей трек Goosebumps на концерте в Оклахоме в 2017 году звучал 14 раз подряд.

Ефремова наказали за алкоголь за рулем

Актер Михаил Ефремов в неадекватном состоянии сел за руль и стал участником ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла летом 2020 года на Смоленской площади в Москве. Ефремов не справился с управлением автомобилем Jeep Grand Cherokee и на полной скорости выехал на встречную полосу, столкнувшись с фургоном службы доставки.

Водитель транспортного средства, в которое врезался актер, Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в крови актера находилось 2,1 промилле алкоголя и были зафиксированы следы наркотических средств, в том числе кокаина. На допросе Ефремов признался, что систематически принимал наркотики, а перед ДТП выпил бутылку водки.

После вынесения приговора артист выплатил по миллиону рублей каждому члену семьи покойного и 800 тысяч рублей его сыну. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. 60-летний артист находится в местах заключения уже половину срока и неоднократно пытался добиться условно-досрочного освобождения (УДО). Однако пока правоохранительные органы не удовлетворяют его просьбы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.