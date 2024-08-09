Собчак похвасталась жильем в Эмиратах

Журналистка Ксения Собчак заявила, что гордится своей квартирой в Дубае за 120 млн. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

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В марте 2022 года Ксения приобрела недвижимость в Дубае за 120 млн рублей. Трехкомнатная квартира расположена в элитном районе, и за 2 года ее стоимость увеличилась. Недвижимость журналистки стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. По словам Ксении, ей уже «осточертели эти разговоры».

«Это не тайна, а предмет моей гордости. Я рассказывала об этом сразу, как сделала покупку. В ОАЭ полно отличных предложений, я их отслеживаю», — высказалась знаменитость.

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