Вокалист «На-На» призвал жаловаться на выступающих пьяными артистов

Вокалист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин призвал зрителей жаловаться на выступающих пьяными артистов. Его слова приводит издание «Абзац».

Певец заявил, что нетрезвыми выходами на сцену звезды оскорбляют публику. По его мнению, в таких ситуациях нужно «голосовать рублем».

«У приобретателя билетов должна быть возможность пожаловаться на такого артиста в какие-то инстанции. Допустим, в Роспотребнадзор», — отметил Жеребкин.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал артистов проходить тест на опьянение перед выступлением. Парламентарий отметил, что пьяный артист на сцене проявляет неуважение к зрителям. В качестве примера он привел скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске. Милонов призвал звезд «дуть в трубочку» и сдавать экспресс-анализы на содержание в крови и моче запрещенных веществ.