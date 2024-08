Брат Билли Айлиш FINNEAS анонсировал альбом «For Cryin' Out Loud!»

Музыкант FINNEAS, старший брат и продюсер Билли Айлиш, выпустит второй студийный альбом «For Cryin' Out Loud!» 4 октября. Артист уже представил одноименный лид-сингл и клип.

© Звук

В видео Финнеас О’Коннелл (так зовут FINNEAS) снялся со своей девушкой Клаудией Сулевски. По сюжету пара ругается каждое утро, после чего исполнитель погибает в результате разных несчастных случаев.

«Я здесь жду,

Когда ты начнешь рыдать,

Зову тебя по имени.

Ты меня изнуряешь,

Но я все так же люблю тебя», — поется в припеве.

Треклист «For Cryin' Out Loud!» публикует Pitchfork:

Starfucker What’s It Gonna Take to Break Your Heart? Cleats Little Window 2001 Same Old Story Sweet Cherries For Cryin’ Out Loud! Family Feud Lotus Eater

Предыдущий лонгплей Финнеаса Optimist увидел свет в 2021-м. Между релизами музыкант спродюсировал вышедший в мае альбом Билли Айлиш HIT ME HARD AND SOFT, а также саундтрек к фильму «Барби» (2023) «What Was I Made For?», который получил ряд престижных наград: «Золотой глобус», «Грэмми», Kids Choice Awards и премию от американского Общества композиторов и авторов текстов.