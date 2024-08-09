Раненный в США сын Джигарханяна рассказал о своем самочувствии

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит Prozvezd.

Степан сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально.

«Повезло, что пуля прошла по касательной, поэтому тяжкого вреда не причинила», — пояснил он.

Сын артиста отметил, что получил сотни сообщений от знакомых после случившегося. Он заверил всех, что «не собирается умирать».

Ранее Джигарханян-младший сообщил, что проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку американские врачи отказались лечить его бесплатно. Он отметил, что ночь в госпитале стоила 36 тысяч долларов.

Степан Джигарханян случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела голову по касательной.