На певицу Наргиз требуют завести дело из-за тату с Бандерой

Участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против узбекской певицы Наргиз Закировой, которая сделала татуировку с портретом украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

Активисты обвиняют артистку в демонстрации нацистской атрибутики. Они просят Генпрокуратуру РФ проверить Закирову по статьям 282.4. УК РФ («Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...») и 354.1. УК РФ («Реабилитация нацизма»). Газета.Ru

Наргиз неоднократно критиковала действия российских властей. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. Певице закрыт въезд и на Украину из-за посещения Крыма. В конце февраля 2024 года она публично отреклась от Родины и похвасталась американским паспортом. Passion.ru