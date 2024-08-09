Валерия призналась, что Пригожин часто сидит на диетах и срывается

Певица Валерия призналась, что ее супруг Иосиф Пригожин часто сидит на диетах, но иногда срывается. Об этом знаменитость рассказала на Rutube-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» с Владимиром Маркони.

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Исполнительница вспомнила, как поддерживала супруга, когда он сидел на жесткой диете. Однако все старания оказались тщетны после того, как няня приготовила их детям блины на завтрак. Валерия рассказала, что аромат от блинов заполонил всю квартиру, и Пригожин «побежал» на запах еды.

«Он слышит мои шаги, с кухни выбегает, а лицо такое шкодное! И странно рука сзади. У него в руках жирный блин! Вот думаю, бедный мужик, страдает! А еще он прячет фантики», — раскрыла Валерия.

В ответ на это Пригожин рассказал, что Валерия часто садится в чужие машины, путая со своей. Она определяет автомобиль по цвету, что нередко становится причиной неловких ситуаций. По словам продюсера, один раз Валерия села в другую машину и только по коврику определила, что ошиблась.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.