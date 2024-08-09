Бурунов вывел в свет свою возлюбленную

Актер Сергей Бурунов появился с возлюбленной Екатериной Леви на свадьбе комика Гарика Харламова и спровоцировал слухи о помолвке, сообщил Super.ru. На безымянном пальце Леви заметили кольцо с большим камнем.

По данным издания, Бурунов и Леви весь вечер не отходили друг от друга и даже вышли на медленный танец, в конце которого поцеловались на глазах у друзей.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что новая жена комика Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук отличается от второй жены шоумена Кристины Асмус тем, что оберегает личную жизнь. По его словам, жены Харламова схожи только внешне. Харламов ценит спокойствие и личное пространство, что не раз становилось объектом для шуток в Comedy Club.

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук провели свадебную церемонию 7 августа. Мероприятие состоялось в отеле «Агаларов Эстейт», расположенном в деревне Захарово Московской области. Молодожены подписали брачный контракт пару месяцев назад. Спустя время состоялось пышное торжество, регистрацию брака проводил актер Сергей Бурунов. Хедлайнером торжества оказался Сосо Павлиашвили, исполнивший несколько своих хитов. Среди звездных гостей также были Азамат Мусагалиев с женой, Игорь Джабраилов, Денис Карибидис и многие другие.