Уголовное дело за нацистскую символику требуют возбудить в отношении Наргиз

В отношении Наргиз Закировой требуют возбудить уголовное дело в России за демонстрацию нацистской атрибутики. При этом у певицы осталась недвижимость в Москве. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Участники общественного движения «Зов народа» написали заявление генпрокурору России Игорю Краснову — поводом стало татуировка на ноге Наргиз с изображением Степана Бандеры*.

Отмечается, что еще в прошлом году певица говорила, что хочет набить тату с «любимым героем». Ее потребовали проверить по статьям «Реабилитация нацизма» и «Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», передает Telegram-канал.

Ранее на опубликованной фотографии певица показала, что находится в самолете во время перелета из Франции в Соединенные Штаты. Она продемонстрировала поклонникам ногу, на которой красуется портрет Бандеры* на фоне красно-черного флага.

После этого психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у певицы Наргиз, набившей татуировку с украинским националистом, может быть истерическое расстройство личности. Он также отметил, что большое количество тату зачастую свидетельствует о наличии психических проблем.

*«Организация украинских националистов» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.