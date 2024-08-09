Распутина оценила поведение сбежавшей из РФ Пугачевой

Певица Алла Пугачева «одним небрежным сочетанием слов» испортила себе всю карьеру, так как люди не прощают, когда их называют холопами и рабами. Об этом заявила «Аргументам и фактам» исполнительница хитов «Я родилась в Сибири» и «Отпустите меня в Гималаи» Маша Распутина.

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин* переехали жить в Израиль. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

Также 4 октября 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

По мнению Распутиной, артистам стоит быть аккуратнее в своих высказываниях и не обижать своих зрителей.

«Можно испортить себе все - и карьеру, и обгадить пьедестал одним небрежным сочетанием слов. Но народ не прощает ничего. Можно ругать организаторов, но никогда народ нельзя называть ни быдлом, ни рабами, ни холопами. Это не прощается», - прокомментировала она высказывание Пугачевой.

Напомним, что после обрушившегося на нее шквала критики Пугачева опубликовала в соцсетях большое обращение, пояснив, что назвала рабами и холопами «кучку оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», а не в целом жителей России.

*признан в России иностранным агентом