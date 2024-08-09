Американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Париже после предполагаемой «дикой» драки со своим телохранителем в Париже. Об этом сообщает издание The Sun.

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Исполнителя задержали напротив отеля George V, когда он возвращался в номер с Олимпиады. По словам источника издания, рэпер был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции музыканта не стали допрашивать и поместили в камеру, чтобы он «пришел в себя». Адвокаты Скотта пока не комментировали появившуюся информацию.

За последние несколько лет рэпер не раз попадал в неприятности. В июне его арестовывали за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения и незаконное проникновение. Суд по этому делу должен состояться 10 сентября.

Также музыканта дважды задерживали за то, что он провоцировал зрителей бросаться на сцену вопреки мерам безопасности на концертах 2015 и 2018 года. Тогда рэпер признал свою вину.

В марте 2023 года Трэвиса Скотта обвиняли в двух нападениях. Он отобрал у фаната телефон и швырнул гаджет поклоннику в голову. Потом Скотт подрался со звукорежиссером того же клуба.