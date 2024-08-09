$86.56+0.6194.13+0.29
Почта

"Известия": блогер Гасанов выплатил ФНС 9 млн рублей из многомиллионного долга

Известный российский блогер Гусейн Гасанов выплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) 9 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

Гусейн Гасанов снизил задолженность перед ФНС до 111 млн рублей
© РИА Новости

На данный момент общая сумма задолженности мужчины перед налоговой все еще составляет 111 млн 550 тыс. рублей.

15 июля сообщалось, что Гусейн Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. У мужчины накопился долг перед ФНС в размере 144 миллионов рублей. Отмечалось, что блогер на тот момент находился на территории другого государства.

Позднее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Гусанов находится в бегах на фоне судебного разбирательства. Она также выражала надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся с деятельностью блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била.

Недавно стало известно, что блогерша Анастасия Ивлеева полностью погасила долг перед ФНС. Она выплатила налоговой порядка 3,8 млн рублей.

Шоу-бизнес
Асхаб Тамаев
Эдвард Бил
Екатерина Мизулина
Гусейн Гасанов
Анастасия Ивлеева
ФНС России
2