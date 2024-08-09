Дана Борисова рассказала о романе с мужчиной из Лондона

Сердце 48-летней телеведущей Даны Борисовой, судя по всему, больше не свободно. Оказалось, что звезда программы «Армейский магазин» состоит в отношениях. По словам телезвезды, ее роман находится на самой начальной стадии, поэтому говорить о чем-то серьезном пока рано. Однако мужчина уже успел хорошо себя зарекомендовать.

Как рассказала Дана журналистам портала «Леди Mail», с избранником ее свел случай. Перед одной из поездок она потеряла заграничную карту. Соседка дала номер телефона своего родственника. Борисова связалась с мужчиной, который, в свою очередь, помог решить ее проблему. Пара начала общаться.

По словам Борисовой, ее новый возлюбленный проживает в Лондоне, но из-за работы часто бывает в Москве. В прошлом месяце они встречались. Телеведущая отмечает, что мужчина ей очень понравился. Правда, говорить о чем-то серьезном знаменитость пока не спешит.