Дана Борисова рассказала о романе с мужчиной из Лондона: «Он младше меня»
Сердце 48-летней телеведущей Даны Борисовой, судя по всему, больше не свободно. Оказалось, что звезда программы «Армейский магазин» состоит в отношениях. По словам телезвезды, ее роман находится на самой начальной стадии, поэтому говорить о чем-то серьезном пока рано. Однако мужчина уже успел хорошо себя зарекомендовать.
Как рассказала Дана журналистам портала «Леди Mail», с избранником ее свел случай. Перед одной из поездок она потеряла заграничную карту. Соседка дала номер телефона своего родственника. Борисова связалась с мужчиной, который, в свою очередь, помог решить ее проблему. Пара начала общаться.
По словам Борисовой, ее новый возлюбленный проживает в Лондоне, но из-за работы часто бывает в Москве. В прошлом месяце они встречались. Телеведущая отмечает, что мужчина ей очень понравился. Правда, говорить о чем-то серьезном знаменитость пока не спешит.
«Он на три года меня младше. Буквально с первой встречи он начал мне очень хорошо финансово помогать, хотя я не просила. Да и знакомы мы всего ничего, виделись один только раз. Но я не строю никаких планов. В целом мне и одной замечательно, с дочкой. Жить с мужчиной я не хочу, замуж тоже» — рассказала Дана Борисова.