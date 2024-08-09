Дана Борисова рассказала о романах с женатыми мужчинами

Телеведущая Дана Борисова заявила в беседе с изданием Леди Mail, что отрицательно относится к романам с женатыми мужчинами.

Она вспомнила, что сама состояла в подобных отношениях. Они закончились тем, что Борисова сбежала от избранника «к первому встречному», от которого в итоге она родила свою дочь Полину.

«С женатыми я завязала. Был у меня один, очень давно — неприлично богатый, старше меня. Он мне подарил квартиру на Кутузовском проспекте, несколько машин, кучу дорогущих часов и украшений», — поделилась телеведущая.

Пара встречалась год и два месяца. Причиной разрыва оказалось то, что Борисовой стало «дико неудобно» из-за связи с женатым мужчиной.

Также 48-летняя телеведущая рассказала, что не планирует вновь становиться матерью. Она считает безрассудным рожать в ее возрасте.

Дана Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.