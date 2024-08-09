Блогер Гусейн Гасанов погасил часть многомиллионного долга

Задолженность блогера Гусейна Гасанова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России уменьшилась на 9 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на регистрационные документы.

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По данным на 9 августа, суммарный размер задолженности составляет чуть более 111 млн 550 тыс. рублей. О подаче налоговой службой иска в суд против блогера Гасанова за долги в 144,8 млн рублей стало известно в июне. При этом информация о наличии у блогера неоплаченного долга появилась в мае.

Гасанов не раз становился участником скандалов. В частности, они связаны с лихачеством на дорогах. Ранее Никулинским судом блогер был оштрафован на 30 тыс. рублей. Также его лишили права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Сергей Косенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 млн рублей. Отмечалось, что налоговики уже готовятся заблокировать счета его продюсерского центра, долг которого составляет 3,1 млн рублей.