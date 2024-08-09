Брухунова оскорбилась на осудивших ее роман с женатым Петросяном

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что не испытывает вину за роман с юмористом во время его предыдущего брака с комикессой Еленой Степаненко. Своим мнением блогерша поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В недавнем интервью Брухунова рассказала, что живет с Петросяном уже 12 лет, однако официально пара рассекретила свой роман лишь в 2018 году, когда Петросян разводился со Степаненко. Интернет-пользователи начали осуждать Брухунову за шестилетнюю связь с женатым мужчиной.

"Я сегодня вспомнила, что такое хейт благодаря "добрым" комментаторам, которые вновь обрушились на меня. Честно говоря, я совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения", - ответила на критику блогерша.

Брухунова стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком - его назвали в честь отца артиста Ваганом Межлумовичем.

Брухунова призналась в отношениях с Петросяном до его развода со Степаненко

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