Арзамасова раскрыла пол и имя второго ребенка

Российская актриса Елизавета Арзамасова и ее муж фигурист Илья Вербух раскрыли пол и имя второго ребенка. Соответствующий пост актриса, известная по роли в ситкоме «Папины дочки», опубликовала в четверг, 7 августа, в своих соцсетях.

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— Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться, — написала девушка в публикации.

О рождении малыша пара рассказала в этот же день. Арзамасова опубликовала в соцсетях снимок из родильной палаты с новорожденным.

Свадьба Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой в 2020 году стала одним из самых неожиданных событий российского шоу-бизнеса. Однако первая встреча будущих супругов произошла задолго до этого, когда девушка была еще в совсем юном возрасте.

Мать Ильи Авербуха Юлия Бурдо рассказала о своих отношениях с невесткой — актрисой Лизой Арзамасовой. Женщина заявила, что у нее хорошие отношения не только с Арзамасовой, но и с ее семьей.

Актриса Дарья Мельникова, получившая массовую популярность благодаря роли Жени в том же ситкоме, также недавно родила ребенка. В соцсети знаменитость опубликовала ролик, в котором делает сюрприз актеру Роману Набатову. Мельникова назвала его своим супругом и сообщила о тайной женитьбе.