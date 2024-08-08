Гарик Харламов впервые прокомментировал свадьбу с Ковальчук

Вчера Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу — напомним, что вторую. Первое торжество прошло в начале июня — молодожены отправились в ЗАГС, а после отметили заключение союза в тихом семейном кругу. Обо всем этом поклонники догадались по кадрам, которыми делилась невеста. Ни она, ни ее теперь уже супруг в личных блогах комментариев не давали.

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К счастью, в интервью Надежде Стрелец, которое вышло накануне, юморист все-таки расщедрился на подробности. Он рассказал, что Катерина мечтала о традиционной свадьбе, поскольку это ее первое замужество.

«И хочется и белое платье, и обмен кольцами, чтобы родные и близкие все это видели. Конечно, мы делаем прям свадьбу-свадьбу, но не на весь мир», — отметил он.

Правда, судя по кадрам со вчерашнего торжества, мероприятие получилось довольно масштабным. Среди гостей были чуть ли не все популярные комики — смотрите сами.

К слову, в том же интервью Харламов впервые прокомментировал публичный скандал из-за раздела имущества со своей бывшей женой Кристиной Асмус, а также признался, на кого тратит больше всего денег.