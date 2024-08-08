Кудрявцева высмеяла Олимпиаду, снявшись с волосатыми подмышками

Телеведущая поделилась ироничным снимком.

© WomanHit.ru

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сейчас наслаждается отдыхом в жаркой Болгарии. На курорте супруга хоккеиста Игоря Макарова воссоединилась с 5-летней дочерью Машей, мамой Александрой Ивановной и сестрой Оксаной. На личной странице в Сети знаменитость с завидной регулярностью делится снимкам с близкими.

Сегодня же Кудрявцева решила иронично прокомментировать скандальные ситуации, которые происходили на Олимпийских играх в Париже. Перед подписчиками Лера предстала в ярком купальнике с тропическим принтом. Артистка прикрепила к своим подмышкам и бикини водоросли. Кудрявцева не забыла и про усы. Телеведущая удобно разместилась на лежаке и закинула руки за голову.

© соцсети

«Выезжаю на Олимпиаду», — пошутила знаменитость.

Поклонники высоко оценили чувство юмора Кудрявцевой. В комментариях под снимком артистки многие посмеялись. Пользователи Сети назвали фотографию Леры «достойным ответом».