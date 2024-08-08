Кудрявцева высмеяла Олимпиаду, снявшись с волосатыми подмышками

Кудрявцева высмеяла Олимпиаду, снявшись в бикини с волосатыми подмышками
Телеведущая поделилась ироничным снимком.
Российская телеведущая Лера Кудрявцева сейчас наслаждается отдыхом в жаркой Болгарии. На курорте супруга хоккеиста Игоря Макарова воссоединилась с 5-летней дочерью Машей, мамой Александрой Ивановной и сестрой Оксаной. На личной странице в Сети знаменитость с завидной регулярностью делится снимкам с близкими.
Сегодня же Кудрявцева решила иронично прокомментировать скандальные ситуации, которые происходили на Олимпийских играх в Париже. Перед подписчиками Лера предстала в ярком купальнике с тропическим принтом. Артистка прикрепила к своим подмышкам и бикини водоросли. Кудрявцева не забыла и про усы. Телеведущая удобно разместилась на лежаке и закинула руки за голову.
«Выезжаю на Олимпиаду», — пошутила знаменитость.
Поклонники высоко оценили чувство юмора Кудрявцевой. В комментариях под снимком артистки многие посмеялись. Пользователи Сети назвали фотографию Леры «достойным ответом».
«Слишком скромно для этой Олимпиады», «Достойный ответ», «Ждем возвращения с золотой медалью», — написали фолловеры телеведущей.