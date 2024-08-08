Раскрыты траты Харламова на свадьбу

Свадьба с 31-летней актрисой Катериной Ковальчук обошлась 43-летнему известному комику Гарику Харламову в 5 млн рублей, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что торжество могло обойтись телеведущему значительно дороже, но вел свадьбу его друг, актер Сергей Бурунов, чей гонорар для чужих составляет от 5 млн рублей, пел тоже друг, Сосо Павлиашвили — его гонорар начинается от 2 млн рублей.

Кроме того, свадьба прошла в поместье, которое принадлежит одному из хороших знакомых Харламова.

Харламов сыграл свадьбу

Вместе с тем, Гарику пришлось раскошелиться на белые цветы (порядка 2 млн рублей), кейтеринг — не менее 2 млн рублей, недешевые услуги специалистов (охрана, фото- и видеосъемка, торт, автомобили для иногородних гостей).

По данным газеты, на свадьбе были замечены Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев.

«Дорогие молодожены, Игорь и Екатерина! Сегодня знаменательный день: два одиноких парусника бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни прибило к берегу любви и надежды», — отметил Бурунов в ходе свадьбы.

Ранее Харламов признался, что с появлением Екатерины его жизнь изменилась к лучшему.