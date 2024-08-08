Лева* из Би-2 и Пугачева удивили реакцией на нападение ВСУ под Курском

Артисты Лева* (Егор Бортник, признан иноагентом на территории РФ) из группы Би-2 и певица Алла Пугачева удивили реакцией на нападение боевиков ВСУ на Курскую область. Первый выкладывает в соцсетях фото из Ниццы, Примадонна опубликовала юмористический ролик. Артисты молчат об убийстве россиян украинскими боевиками и игнорируют выходку ВСУ.

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На реакцию уехавших звезд обратил внимание Telegram-канал Readovka.

При этом нападение боевиков на Курскую область у многих звезд вызвало негодование. Они выражают соболезнования, предлагают помощь.

От Аллы Пугачевой тоже ждали реакции на случившееся, но она в очередной раз удивила, проигнорировав нападение ВСУ. В соцсетях певицы нет ни слова о произошедшем.

Этим певица поразила поклонников – в Сети призвали Пугачеву выразить слова поддержки. Подписчики обращаются к певице: «Напишите что-нибудь про Курск», «Что молчишь, Алла?»

Когда-то Пугачева давала в Курске сольный концерт. Правда, после выступления ей стало плохо, пришлось вызывать скорую.

Певица не первый раз игнорирует трагические события: так же молчала после теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что она разместила юмористический ролик с отсылкой на советскую передачу.