Психолог раскрыл, чем отличаются жены Гарика Харламова

Новая жена комика Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук отличается от второй жены шоумена Кристины Асмус тем, что оберегает личную жизнь, рассказал в беседе с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, жены Харламова схожи только внешне.

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В отличие от Кристины Асмус новая жена Гарика весьма закрытая и оберегает личную жизнь от посторонних глаз, несмотря на актерскую профессию. Для Гарика такой подход, безусловно, является приятным дополнением и, скорее всего, стал одним из камней прочного фундамента, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что Харламов ценит спокойствие и личное пространство, что не раз становилось объектом для шуток в Comedy Club. Именно поэтому он выбрал себе девушку по психотипу. Теперь он может без публичности наслаждаться семейным счастьем, добавил Самбурский.

Ранее Гарик Харламов и Катерина Ковальчук провели свадебную церемонию. Мероприятие состоялось в отеле «Агаларов Эстейт», расположенном в деревне Захарово Московской области.

До этого Харламов заявил, что для него назначение на должность креативного продюсера юбилейного, 20-го сезона Comedy Club на канале ТНТ стало неожиданным и приятным событием. Он добавил, что продукт, который в сентябре увидят россияне, будет сильно не похож на программу, к которой все привыкли за последние годы, потому что ей целых 20 лет и на ней выросло не одно поколение зрителей.