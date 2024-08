Вышел клип на трек FRIED из свежего совместного альбома Канье Уэста и Ty Dolla Sign «Vultures 2» (2024). В видео толпа из 3D-моделей в балаклавах бежит по лабиринту.

Вторая часть проекта Vultures увидела свет 3 августа после ряда переносов. Предполагается, что у рэперов будет третий и, по словам Ty Dolla Sign, даже четвертый альбом.

Ранее Йе и Долла представили бонус-трек Take Off Your Dress.