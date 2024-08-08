Стали известны подробности подготовки теракта на концерте Тейлор Свифт

Австрийская газета Kurier рассказала подробности возможной подготовки теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.

По информации источника, 19-летний австриец планировал въехать в толпу посетителей концерта, который должен был состояться на стадионе Ernst Happel в Вене. Ожидалось, что этот концерт могли посетить до 65 тысяч человек, при этом еще 15-20 тысяч фанатов могли собраться у входа в стадион — именно они могли стать вероятными жертвами теракта.

При этом подозреваемый в подготовке теракта также мог использовать взрывчатку. Согласно предварительным данным, мужчина украл на работе химикаты для создания самодельного взрывного устройства. Кроме того, он также планировал взять с собой ножи и мачете.

«Молодой австриец с северомакедонскими корнями, очевидно, нацелился на 20 тысяч фанатов, которые находились бы у стадиона Эрнста Хаппеля во время концерта. Он хотел на скорости врезаться в радостных поклонников Свифт на автомобиле с синими маячками», — сообщает издание.

Ранее в Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за задержания нескольких подозреваемых, которые могли планировать устроить теракт на одном из концертов.