29-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха
29-летняя актриса Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз. Ребенок появился на свет 8 августа.
Об этом Арзамасова сообщила в соцсетях.
Она опубликовала фото из роддома и написала: «Сегодня счастья стало больше». Ни пол ребенка, ни имя незвестны.
Арзамасову поздравляют под фото. «Слезы счастья на глазах. Пусть Бог хранит всю вашу семью», «Счастья в два раза больше», - пишут поклонники.
Для актрисы это второй ребенок. Ранее в браке с фигуристом Ильей Авербухом у Арзамасовой родился сын Лев.
В июле сообщалось, что бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича Даша Жукова ждет пятого ребенка. При этом еще недавно стало известно, что она родила четвертого.