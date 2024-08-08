Брухунова призналась в отношениях с Петросяном до его развода со Степаненко

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые раскрыла подробности их семейной жизни. Выяснилось, что пара состоит в отношениях уже 12 лет, то есть, еще до развода Петросяна со Степаненко в 2019 году.

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По словам Брухуновой, именно с ней в браке юморист смог обрести настоящее счастье.

— Какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности... без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение, — рассказала Брухунова в интервью Ксении Князевой.

По ее словам, вступив в первый брак, Петросян не мог в полной мере оценить масштабы этого события, так как был полностью сконцентрирован на карьере.

После развода с Еленой Степаненко в 2019 году Петросян женился на Татьяне Брухуновой, которая младше него на 44 года. Отношения Петросяна и Брухуновой начались, когда та работала помощницей в программе «Кривое зеркало».

Из-за внушительной разницы в возрасте никто не верил в искренность чувств молодой избранницы юмориста. Его упрекали за возраст Татьяны, ее пытались уличить в меркантильности. Однако, несмотря на всеобщее осуждение, пара счастлива вместе, а в 2020 году у них родился сын Ваган. Позднее у пары родилась дочь Матильда.