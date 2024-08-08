Джехен из K-pop-группы NCT дебютирует сольно в августе

Участник K-pop-группы NCT Джехен анонсировал свой первый сольный альбом J, который выйдет 26 августа. Тизер под названием The Smoky Night («Туманная ночь») появился на официальном канале бойз-бэнда.

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На данный момент последний релиз Джехена — июльский альбом WALK (2024) с юнитом NCT 127. Артист станет третьим участником группы (всего их 10), который представит сольный материал: в феврале Тэен выпустил мини-альбом TAP, а в апреле Доен поделился дебютником YOUTH.

Ранее Тэмин из SHINee анонсировал сольный мини-альбом Eternal.