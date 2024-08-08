Певица Алла Пугачева отреагировала на слухи о возвращении в Россию. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Пугачева выложила в соцсеть видео, на котором продюсер Леонид Дзюник рассуждает о возвращении артистки на родину.

«Оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает "Московский комсомолец", засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети, Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры», — заявляет в ролике медиаменеджер.

В конец видео Пугачева вставила кадры из советской передачи «В гостях у сказки».

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

«Здрасте, милые друзья. Мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла», — говорится в ролике сразу после рассуждений Дзюника.

Таким образом исполнительница высмеяла предоставленную продюсером информацию.