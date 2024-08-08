Блогерша Чиковани рассказала подробности скандала с Шурой

Блогерша, участница проектов "Новые звезды в Африке" и "Последний герой. Остаться семьей" Виолетта Чиковани рассказала подробности скандала с певцом Шурой в утреннем эфире ТНТ. Об этом "Газете.Ru" рассказала пресс-служба телеканала.

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"Я просто супер, наверное, наивная в своей, какой-то манере, девочка, которая хотела просто подойти, снять видео для мамы. У меня мама фанатка. Я увидела Шуру и говорю: "Давайте сфотографируемся, пожалуйста, вы так нравитесь моей маме!" - вспоминает она.

Шура, продолжила блогерша, не был в настроении и ответил ей "грубовато".

"Я даже расстроилась после этого. Я думаю, наверняка такая реакция не просто так, наверняка он ответил так, потому что знал, что это снимается и это выйдет в сеть", - сказала она, напомнив, что аналогичный инцидент у Шуры был с Валей Карнавал.

Чиковани отметила, что хотела бы помириться с артистом. В декабре 2023 года Чиковани на вечеринке в честь дня рождения Алены Жигаловой подошла к певцу Шуре, чтобы записать видео. Артист позировал с девушкой несколько секунд, после чего потребовал от Чиковани "нажать на кнопку" и рассердился.