Пугачева удивила поклонников безразличием на атаку ВСУ на Курскую область

Певица Алла Пугачева не отреагировала в социальных сетях на последние события, произошедшие под Курском. На это обратило внимание издание «Московский комсомолец».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Продвижение врага по российской территории остановили.

Газета обращает внимание на то, что в комментариях под ее предыдущими постами люди массово призывают Примадонну выразить слова поддержки пострадавшим.

«Напишите что-нибудь про Курск, - обращаются к Алле подписчики. - Сегодня дрон ВСУ убил беременную женщину...»

Пресс-служба Минобороны РФ 8 августа сообщила, что в общей сложности с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Наносятся удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.

В результате боевых действий пострадал военкор Евгений Поддубный. Он был ранен во время работы в Курской области. Как сообщали СМИ, в автомобиль, где находился военкор, ударил украинский беспилотник.