Актриса и телеведущая Екатерина Варнава напугала подписчиков фото в купальнике. Комментарии появились в Instagram.

39-летняя Екатерина Варнава показала, как отдыхает в санатории в Ессентуках. На одном из фото актриса была запечатлена в бежевом купальнике с декольте и коричневой кепке.

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Интернет-пользователи принялись обсуждать фигуру Варнавы. По мнению подписчиков, телеведущая выглядит слишком худой.

"Катя, срочно поправляйся! Это уже слишком!", "Похоже на дистрофию", "Катя, нужно поесть", "Тут напугала, болезненно", "Где Варнава с ее шикарными формами? Что за кузнечик?", "Кошмар", "Анорексия, ты ли это?" — писали в комментариях.

В конце июня Екатерина Варнава призналась, что недавно выбралась из тяжелого периода. Актриса рассказала, что в непростое время перестала принимать антидепрессанты, заменив их алкоголем, чтобы избавиться от стресса. Артистка выпивала вино каждый день. По словам Варнавы, в какой-то момент она поняла, что спиртное пагубно влияет на ее жизнь. Актриса отказалась от алкоголя. Она уточнила, что у нее даже нет желания выпивать.

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В июле Екатерина Варнава выложила фото, где позировала в красном слитном купальнике с белой акцентной молнией. Она также надела туфли на каблуках в тон.