Канье Уэст и Ty Dolla $ign выпустили бонус-трек к альбому Vultures 2

Рэперы Канье Уэст и Ty Dolla $ign добавили в свежий лонгплей Vultures 2 бонус-трек Take Off Your Dress. Как и вся пластинка, он доступен для покупки на сайте Йе.

Песня построена на семпле композиции Талмаджа Армстронга Please Make It Good Again (1980). В лирике упоминаются хип-хоп-музыканты Lil Uzi Vert и Westside Gunn.

Вторая часть проекта Vultures увидела свет 3 августа после того, как релиз три раза переносился. Ожидаются также третья часть и, если верить Ty Dolla $ign, четвертая.

Недавно Джефф Бэрроу из трип-хоп-группы Portishead обвинил Канье в незаконном использовании фрагмента из песни коллектива Machine Gun (2008).