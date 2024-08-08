Джоли обвинила Брэда Питта в аварии, в которую попал их общий сын

Актриса Анджелина Джоли и Брэд Питт переживают сильный стресс из-за аварии, в которую попал их 20-летний приемный сын Пакс. ДТП случилось в июле. Юноша ехал на своем электровелосипеде, проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль.

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Поскольку на Паксе не было шлема, в результате столкновения он получил травму головы.

Обеспокоенная безответственным поведением молодого человека Анджелина Джоли заявила, что это результат воспитания Брэда Питта. Об этом рассказал инсайдер In Touch.

Актриса уверена, отец семейства показал своим детям плохой пример. Она уверена, если бы Питт был «более полноценным отцом», то никакой аварии не случилось, а Пакс ездил бы всегда со шлемом.

В то же время сам Питт уверен, что в случившемся виновата Анджелина, так как не доглядела за парнем, который сейчас живет с ней. При этом с отцом юноша никаких отношений не поддерживает.

«Брэд считает, что абсурдно возлагать на него вину. Она с детьми каждый день, а он не видел их сам не помнит сколько», — заявил источник.

Между тем, ранее сообщалось, как отреагировал Брэд Питт, узнав о случившемся с сыном.

Если Анджелина могла поддержать своего ребенка, у отца такой возможности не оказалось.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Брэд чувствует себя совершенно беспомощным, потому что он вообще ничего не может сделать.

«Он обезумел от ужаса. И обеспокоен несчастным случаем с Паксом», - цитирует слова источника издание Daily Mail.

При этом Питт обвинил Джоли в том, что она распустила детей. Якобы Брэд был против того, чтобы Пакс ездил на электровелосипеде и предлагал ему пересесть на автомобиль, так как это безопаснее.