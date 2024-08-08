Невеста Лепса снялась в украшениях стоимостью почти 6 млн рублей

Невеста певца Григория Лепса снялась в украшениях стоимостью почти 6 миллионов рублей. Аврора Киба опубликовала фото в Telegram-канале.

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Возлюбленная Григория Лепса была запечатлена в сером топе, который дополнила комплектом ювелирных украшений Bulgari из белого золота с бриллиантами. Стоимость сережек на официальном сайте составляет $11,500 (около 988 000 рублей), а стоимость колье — $56 тысяч (около 4 757 000 рублей).

Григорий Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: "Коротко, но ясно".

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

Накануне невеста Григория Лепса заявила, что ее у нее украли дизайнерские тапки Hermès, которые она приобрела в аэропорту Стамбула. Стоимость похожей пары обуви составляет $1275 (около 109 тысяч рублей).