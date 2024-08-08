Super.ru: на свадьбе комика Харламова с Ковальчук выступил Сосо Павлиашвили

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу 7 августа. Видео опубликованы на сайте Super.ru. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Невеста появилась в белом облегающем платье, а жених — в черном брючном костюме и белой футболке. Декор свадьбы был выполнен в оливковых тонах. На празднике знаменитостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Среди гостей были Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие. При этом, по информации журналистов, дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус пропустила мероприятие. 6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист выложил видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе. 6 июня стало известно, что знаменитости расписались. Недавно Катерина Ковальчук показала обручальное кольцо. По информации Telegram-канал "Звездач", ювелирное украшение выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки. Общий вес камня — карат. Стоимость изделия составляет $6750 (около 594 тысяч рублей).