Названа цена аренды подмосковной дачи Пугачевой

Подмосковную дачу певицы Аллы Пугачевой возле Солнечногорска начали сдавать в аренду за 2 млн рублей в месяц. Как сообщает Telegram-канал Shot, ее не могут продать больше года, а из-за судов особняк приносит владелице убытки.

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Дом площадью в 760 квадратных метров пытались изначально выставили на продажу за 225 млн рублей. После цену снизили до 130 млн рублей, а после повысили и стали продавать более чем за 150 млн рублей. Сам объект переписан на внука Пугачевой — музыканта Никиту Преснякова.

Сейчас здание 1999 года постройки сдают в аренду. Потенциальные арендаторы должны будут платить 2 млн рублей в месяц или 1,8 млн рублей, если будут снимать поместье дольше 11 месяцев. Кроме того, потребуется оплатить услуги управляющей — за 90 тысяч рублей она будет стирать вещи, убираться и готовить.

Сам дом оформлен в классическом стиле и обставлен дорогой дизайнерской мебелью. В особняке есть шесть спален, SPA, хаммам, бассейн, на цокольном этаже имеется кинотеатр, а на мансарде расположен бильярд. Здание не нуждается в ремонте, поскольку его реконструировали в 2020 году.

Канал отмечает, что поместье уже было причиной скандала. В 2023 году на Пугачеву подали в суд из-за того, что она не заплатила за аренду береговой линии под причал. В мае 2023 года сумма долга составляла 44,5 тысячи рублей и почти 7 тысяч пени.