Павел Воля рассказал, что написал бы на своей могиле

Комик Павел Воля в эфире «Шоу Воли» рассказал, что хотел бы написать на своей могиле фразу, обращенную к посетителям. По его словам, он пожелал бы, чтобы на его месте лежал тот, кто придет на кладбище. Так он прокомментировал рассказ гостьи телешоу, звезды «Женского стендапа» Виктории Складчиковой, о самых странных надписях на надгробиях на Ваганьковском кладбище в Москве.

Я точно знаю, чтобы я хотел, чтобы на моей могиле было написано. Все же ходят, читают все. Вот я хочу, чтобы ходили, читали, до моей могилы бы дошли, а на ней написано: «Павел Воля. Я хотел бы, чтобы здесь лежал ты», — с улыбкой сообщил Воля.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Воля и его жена Ляйсан Утяшева танцуют вальс в исторических костюмах на Пушкинском балу в Гостином дворе в Москве. Собчак предположила, что надевшего камзол юмориста держат в заложниках, и назвала его «Пьером Безуховым по-саратовски».

До этого Воля заявил, что на свой самый крупный гонорар от выступления на корпоративе смог купить машину. В программе «Шоу Воли» комик пояснил, что это произошло очень давно и он уже не помнит точную сумму покупки, кроме того, автомобиль был подержанным, однако для него это было похоже на фантастику.