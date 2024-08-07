«У-ла-ла!»: Боня намекнула на роман с «идеальным мужчиной»

Российская модель и звезда реалити-шоу Виктория Боня намекнула на новый роман — предполагаемым возлюбленным знаменитости оказался монакский автогонщик Седрик Сбирраццуоли. Она опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры свидания с раллистом, продемонстрировав подписчикам его навыки готовки. При этом Боня отметила, что считает его «идеальным мужчиной».

У-ла-ла! Это что! Смотрите, у нас мужчина, который готовит. Это что за идеальный мужчина! — подписала кадры Боня.

Подписчицы оценили выбор Бони, но оценив не навыки готовки Сбирраццуоли, а его внешний вид. Они посоветовали ей скорее прибрать автогонщика к рукам.

Ранее Виктория Боня пожелала хейтерам, которые критиковали ее «старую» шею, попытаться дожить до такого же возраста. При этом она усомнилась, что недоброжелатели к этому времени не «скрючатся от рака».

До этого Боня рассказала, что перед тем, как стать известной, она уехала из родного города и семь суток добиралась в Москву на поезде «с кривыми зубами». По ее словам, тогда у нее была только одна мысль в голове: она больше не хотела возвращаться в маленький Краснокаменск, в котором родилась.

Также звезда поделилась, как ее матери сделали неудачную пластическую операцию в Дубае и испортили лицо. У женщины после этого остались огромные шрамы и ожог. Как призналась блогер, она и сама прошла через пластическую операцию. В ее случае все прошло успешно, но матери повезло меньше.