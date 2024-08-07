Прохор Шаляпин опробовал змеетерапию в Москве

Москвичам начали предлагать необычные услуги змеетерапии. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram.

Опробовать змеетерапию уже успел певец Прохор Шаляпин вместе с моделью Анной Калашниковой. В одной из частных клиник заявили, что если полежать в ящике вместе с пресмыкающимися, то боль в спине исчезнет. Также клиенты преодолевают фобии и достигают гармонии.

«Во время сеанса неядовитых змей выкладывают на тело клиента. В массаже участвуют несколько змей одновременно», — рассказали врачи.

В клинике добавили, что маленькие особи работают с поверхностными проблемами, помогая достичь релаксации, гармонии и покоя, а змеи потяжелее проминают сильнее, вылечивая тем самым больные точки.

В столичной клинике признали, что спрос на услугу есть, но он пока разовый — большинство клиентов хочет только сфотографироваться со змеями.

Ранее были раскрыты подробности об услугах в московских банях в царские времена. В частности, стало известно, что в банях работали и «мозольные мастера».