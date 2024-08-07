Музыканты Трэвис Скотт и Asake выпустили клип на трек Active
Американский хип-хоп-артист Трэвис Скотт и нигерийский афробитс-исполнитель Asake представили видео на совместную песню Active.
В клипе на зажигательную композицию с африканскими мотивами музыканты веселятся на скейтбордах, самолетах, байке, автомобилях, лошадях и детских качелях. В одной из сцен над Asake буквально подвешен автомобиль.
Одним из режиссеров ролика выступил российско-молдаванский автор Никита Вильчинский. Он снимал такие клипы, как «За деньги да» INSTASAMKA, «Каблуки» SLAVA MARLOW, «Сердце ᐸ/3 Время» OG Buda, и многие другие.
Ранее Скотт и диджей Mustard выпустили фит Parking Lot и видео на него.