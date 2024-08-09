Бывшая жена Николая Сердюкова отписалась от Ксении Бородиной в соцсетях

Бывшая жена Николая Сердюкова Алина Акилова отписалась от Ксении Бородиной в соцсетях. На это внимание обратили пользователи Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина уже не раз повторила, что из семьи она не уводила Николая Сердюкова. Она также уточняла, что Акилова подругой ей не была, поэтому никаких вопросов к ней быть не должно. Несмотря на это пользователи соцсетей распространяют слух об измене.

Несколько дней назад телеведущая впервые показала лицо своего возлюбленного. Она выложила фото с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. На снимке мужчина обнимал звезду и улыбался.

Слухи о романе Бородиной с Сердюковым появились в конце июля. Тогда телеведущая выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо избранника было скрыто, однако в сети предположили, что на снимке именно Сердюков, из-за похожего шрама.

Бородина дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону.