Брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой оказался под угрозой

Недавно певец Валерий Меладзе и экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вернулись в Россию из Испании, где они жили последние несколько месяцев. Супруги вместе с детьми остановились в своем загородном доме в Подмосковье. Однако если артист постарался не разглашаться о своем визите, то его жена активно делится кадрами из повседневной жизни в соцсети. Из-за этого многие решили, что в отношениях между знаменитостями не все гладко.

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По слухам, Валерий Меладзе приехал в Россию ненадолго — увиделся с друзьями, побывал на крестинах внука и отправился обратно в Европу. Альбина Джанабаева же осталась одна в Москве и проводит отпуск вместе с детьми. Причем, как отмечалось, супруги жили так и весь прошлый год, из-за чего в Сети появились слухи о разводе пары.

Несмотря на трудности в отношениях, артисты не планируют разводиться. Напротив, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева пытаются спасти брак, используя для этого разлуки и провокации. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro заявила таролог Рашида Губаева.

«Некое болото у них было в отношениях, решили друг от друга отдохнуть, тем самым зажечь искру страсти, которая была раньше, в начале отношений. Тут есть еще некая провокация друг для друга у них, некая игра. Делают вид, что им отдельно друг от друга хорошо. Не исключено, что специально на фото в соцсетях будут выкладывать себя с другими людьми», — отметила эксперт.

По словам таролога, парадокс заключается в том, что «они и вместе не могут, и без друг друга не могут».

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева состоят в браке с 2014 года. У супругов трое детей: 20-летний Константин, 10-летний Лука и трехлетняя Агата.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поцеловались на камеру после слухов о разводе.